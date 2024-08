Uomini e Donne a rischio slittamento | i motivi e la nuova possibile data d’inizio

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la prima registrazione di, i telespettatori della trasmissione sono curiosissimi di vedere le puntate che corrispondono ad essa. Fino a questo momento era emerso che il talk show condotto da Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda a partire da lunedì 9 settembre su Canale 5, sempre al solito orario, ovvero, le 14:45. In queste ore, però, è emerso un retroscena inaspettato.potrebbe essere a. Ecco di quanto potrebbe slittaree iQuando andrà in onda la prima puntata di? Sembrava essere piuttosto certa ladel 9 settembre, ma potrebbe esserci una variazione. Stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sembra proprio che il programma possa subire una modifica che implicherebbe lodi una settimana.