Settimana Liturgica Il bilancio del vescovo | | Apprezzata da tutti l’accoglienza modenese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il primo insegnamento dellaè che, quando si parla di preghiera, non ci riferisce a qualcosa che sta fuori dal mondo, in un universo a parte, lontano e distaccato. "Anzi, proprio lo stare insieme intorno a ideali forti porta a mettere in gioco dinamiche profondamente umane che possono davvero cambiare la società – fa notare monsignor Claudio Maniago, arcidi Catanzaro e presidente del Centro Azione–. Pensiamo per esempio alla guerra, a tutte le guerre: solo se c’è una forte convergenza sui grandi ideali, e non solo su interessi di parte o di un singolo Paese, possono esserci spiragli di vera pace, e non solo deboli tregue".