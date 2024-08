Pagelle Vuelta a España 2024 | Michael Woods perfetto Primoz Roglic attacca il leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)TREDICESIMA TAPPA, voto 10: una tappa allal’aveva già vinta nel 2020. Gli anni passano, ma lui, con la sua esperienza e la sua classe, continua a timbrare il cartellino. Non sarà regolarissimo, ma quando decide di puntare ad una corsa lo fa in un modo fenomenale. L’anno scorso al Tour de France, oggi sull’arrivo di Puerto de Ancares. Salita perfetta per le sue doti da scalatore puro, le mette in mostra e sbaraglia la concorrenza a 37 anni. Mauro Schmid, voto 8: in fuga ieri, aveva centrato la quarta posizione, non si arrende e ci riprova. Non era un arrivoalle sue caratteristiche, lui che è un passista scalatore, ma si difende al meglio in salita e chiude secondo.era imbattibile. Marc Soler, voto 8: terzo a Baiona, terzo a Estacion de Montaña de Manzaneda, terzo oggi.