Novi Sad sigilli al bar | Musica alta e balli senza autorizzazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Discoteca non autorizzata e inquinamento acustico". E’ per le citate violazioni che il bar-ristorante ‘Park’, il locale al centro del noto parco dovrà restare chiuso da oggi a domenica primo settembre. Ma il titolare replica: "Sono chiuso dallo scorso 7 luglio in realtà. Avrei riaperto proprio per la partita, mi pare assurdo. In campagna elettorale l’attuale sindaco Massimo Mezzetti aveva sottolineato come ilSad avrebbe dovuto, come gli altri parchi, diventare un cuore pulsante della città. Dove sono finite quelle parole ora? ".