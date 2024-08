MotoGP Jorge Martin | Il grip al posteriore è notevole ma non riesco a sfruttarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)si ferma in quarta posizione al termine del venerdì del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul rientrante tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto due sessioni solide, entrando comodamente nella top10, anche se la vetta al momento è ancora lontana. Il miglior tempo, infatti, è stato fissato da Marc Marquez in 1:45.801 con 272 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò e 316 su Maverick Vinales. Quarta posizione pera 578 millesimi, quinta per Alex Marquez a 605 e sesta per Francesco Bagnaia a 790. Settimo Franco Morbidelli a 904, ottavo Johann Zarco a 931, quindi nono Raul Fernandez a 1.039 con Miguel Oliveira che chiude la top10 con 1.054 dalla vetta.