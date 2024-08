Meloni | Ho scelto Raffaele Fitto come commissario europeo per l' Italia Scelta dolorosa ma necessaria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Ho ricevuto la lettera da von der Leyen nella quale si chiede al governo la designazione della proposta di candidatono al ruolo di. La nostraricade su una persona che ha una grandissima esperienza: il ministro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiadurante il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. A riferirlo sono fonti dell'esecutivo. La premier, durante il vertice in corso, ha ufficializzato la nomina dell'attuale ministro per il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrrnuovo membro del governo comunitario. Le voci sulla sua possibile nomina si rincorrevano da mesi, ora è arrivata l'ufficialità. L'altro giorno la stessaha incontrato il leader dei Popolari europei Manfred Weber per discutere proprio della nomina.