Inzaghi | Bastoni e Calhanoglu mi preoccupano! Lautaro Martinez no

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo Asllani, anche perè il momento di presentarsi in sala stampa per commentare Inter-Atalanta 4-0 di stasera. Questa la conferenza del tecnico a margine dell’anticipo della terza giornata di Serie A. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-ATALANTA Che messaggi dà questo 4-0? Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi l’hanno interpretata bene dal 1? come richiesto. Sapevamo delle difficoltà contro l’Atalanta, abbiamo fatto una grandissima prima mezz’ora. Poi ritmi alti e ci siamo abbassati nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, ma siamo rientrati con grandissima fame di fare altri gol. L’avevamo sfiorato col palo di Thuram, poi la partita è stata più semplice. Bravi i ragazzi: abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario di valore. Prime tre giornatenon segna, ma l’Inter se l’è caricata sulle spalle Thuram. Marcus sta lavorando molto bene.