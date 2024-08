In Nigeria verrebbe emarginata Fuggita nel 2015 dal marito padrone ora la malata di Hiv è una rifugiata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) È molto probabile che, "in caso di rientro in, la ricorrente, persona estremamente vulnerabile anche per altre patologie mediche e priva di un adeguato sistema di tutela, possa subìre discriminazione ed emarginazione da parte del proprio nucleo familiare e più in generale dalla società". Con queste motivazioni, i giudici della sezione del Tribunale specializzata in materia di immigrazione ha concesso lo status dia una donna scappata dallae affetta dal virus dell’Hiv, mettendo fine a un contenzioso legale che andava avanti da anni. Sì, perché nel 2020 lo stesso Tribunale aveva negato lo status. Tuttavia, il legale della centrafricana ha impugnato la sentenza in Cassazione, ottenendone l’annullamento e un nuovo giudizio. Nei giorni scorsi, è arrivato il verdetto del collegio presieduto da Guido Vannicelli, che ha accolto le ragioni della donna.