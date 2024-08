Bianca Belair | Jade Cargill ha avuto un forte impatto in WWE in futuro potrei affrontarla…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha firmato con la WWE lo scorso settembre e nel giro di quasi un anno è diventata Women’s Tag Team Champion, ha partecipato a WrestleMania ed è apparsa in diversi PLE. Laha raggiunto molti di questi obiettivi insieme alla sua partner, che ora ha raccontato l’dal suo passaggio dalla AEW alla WWE. In occasione del “Fanatics Fest”, laha spiegato quanto sia entusiasta di avere un altro membro del roster che rappresenta la “black community”. Le sue parole “Alcune persone vorrebbero essere le uniche ad avere tutte le opportunità, ma è una grande responsabilità e non posso e non voglio rappresentare tutte le persone della comunità nera. Ero molto entusiasta quandoè arrivata e sentivo che avrebbe conquistato la WWE – non è un gioco di parole – ma credo che sia molto importante.