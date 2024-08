Arezzo caccia al regista per Troise Chiosa ai box Settembrini scalpita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Luca AmorosiUltime ore per il calciomercato. A mezzanotte di stasera si chiudono i battenti e ogni squadra avrà la sua rosa definitiva, al netto di possibili inserimenti dal novero degli svincolati. Sono stati due mesi lunghi, densi di trattative, suggestioni, voci più o meno fondate, ammiccamenti. Il direttore amaranto Aniello Cutolo si è preso il tempo necessario, ha ricevuto qualche "no" doloroso, come quello di Morra, ma ha anche interrotto qualche trattativa avanzata perché convinto di poter battere altre strade più funzionali. E negli ultimi giorni ha piazzato le stoccate decisive per alzare la qualità complessiva della rosa, concretizzando gli innesti del centravanti Ogunseye e dell’esterno Tavernelli per il reparto offensivo.