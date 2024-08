Appoggio a Kiev ma no a interventi fuori dai confini Il caso della frase diffusa dalla Lega ma cancellata nella nota congiunta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “ma contrari a ogni ipotesi dimilitaridaiucraini“. Anzi no: “Condivisione sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina“. È unladei partiti di maggioranza dopo il vertice a palazzo Chigi tra i leader del centrodestra. Tutto inizia con il testodiffusoche conteneva larelativa alla contrarietà del governo italiano ad attacchi dell’esercito ucraino (con armi anche italiane) in territorio russo. Quellaperò non compare nel comunicato “ufficiale” che conteneva invece una formula totalmente diversa e molto più “soft”. Così lo stesso ufficio stampa del partito di Matteo Salvini si è affrettato a rendere noto che il comunicato è stato da loro trasmesso “per errore”.