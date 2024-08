US Open 2024 Jannik Sinner | Posso vincere le partite in modo diverso la mentalità è molto importante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)si è qualificato per il terzo turno del tabellone di singolare maschile degli USdi tennis: l’azzurro ha battuto il padrone di casa statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-0 6-2 e tra due giorni affronterà l’australiano Christopher O’Connell. L’azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno. L’analisi della prestazione dell’azzurro: “Ogni partita è un po’ diversa, ovviamente avendo giocato un po’ la scorsa settimana, sapevo anche cosa aspettarmi, sicuramente il livello non è lì dove voglio, però stiamo cercando di trovare il ritmo piano piano. Adesso inizia il terzo turno, domani ho un giorno libero, cerchiamo di entrare in un ritmo un pochettino più alto, perché io non mi sento ancora lì dove voglio essere, però, a prescindere da questo, la vittoria era