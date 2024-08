Togliamo il marchio Unesco dalle Dolomiti Perché il presidente del Cai ha ragione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La polemica si infiamma, dopo che ieri ildel Cai, Antonio Montani, ha lanciato una provocazione: “ildel Patrimonio”. E alla domanda del giornalista de L’Adige: “Secondo lei ildel Patrimonioha incentivato il turismo?“. “Sì – ha risposto Montani – ha fatto aumentare i flussi, ma il Patrimonionon è fatto solo per promuovere”. Ildel Cai ha, gli effetti del turismo di massa sono sotto gli occhi di tutti. Val di Fassa, Cadore,di Sesto, Ampezzano ore di code in macchina per fare pochi chilometri, folla sui sentieri. Una pressione turistica da record che degrada gli ambienti e il senso stesso di andare in montagna.