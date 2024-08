Sorteggi Champions League le avversarie delle italiane

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 29 agosto 2024) Terminati idi. Gironi complicati per quasi tutte le, come c’era da aspettarsi un una competizione che quest’anno mette una di fronte all’altra fin da subito le migliori squadre d’Europa. Di seguito le: Inter: Manchester City (T), Lipsia (C), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T). Atalanta: Real Madrid (C), Barcellona (T), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T). Milan: Liverpool (C), Real Madrid (T), Club Brugge (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T). Juventus: Manchester City (C), Lipsia (T), Benfica (C), Club Brugge (T), Psv (C), Lille (T), Stoccarda (C), Aston Villa (T).