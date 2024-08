Prevenzione della peste suina il governatore Giani firma l’ordinanza regionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) ZERI – Non solo abbattimenti ma anche misure diper eradicare dal territorio laafricana dopo il focolaio che si è verificato in Lunigiana a luglio, nel comune di Zeri in provincia di Massa Cassara. Lo prevedeta dalEugenioche ha lo scopo di facilitare l’attuazione di quella nazionale del commissario straordinario allaafricana adottata il 10 maggio 2024. Il presidenteha spiegato che si tratta di “un atto urgente, determinato dall’entrata ancheToscana in zona di restrizione 2, col quale abbiamo voluto attuare tutte le azioni previste dal commissario straordinario declinandole per il nostro territorio e cercando di coinvolgere tutti i soggetti che operano nel settore.