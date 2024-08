Paura in strada auto a gpl prende fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Spezia, 29 agosto 2024 –inquesta mattina, 29 agosto. E’ accaduto in via Gramsci in prossimità di uno stop alla Spezia. Poco dopo le 8 dal cofano di un'Audi cabrio alimentata a Gpl ha iniziato a uscire fumo e il guidatore 62enne, unica persona a bordo, ha fatto giusto in tempo a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme divampassero avvolgendo il motore e la zona anteriore del mezzo. Mentre la Polizia Locale gestiva il traffico, l'intervento dei pompieri ha scongiurato che il rogo si propagasse anche all'abitacolo e al serbatoio del gas. Rimossa la carcassa, la viabilità è stata ripristinata