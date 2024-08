Mercato auto Europa a luglio +02% Ancora in calo le vendite di auto elettriche e plug-in

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ale immatricolazioni dinuove nell’Unione Europea sono rimaste sostanzialmente stabili (+0,2%), in conseguenza dei risultati contrastanti registrati nei principali mercati continentali: in Italia (+4,7%) e Spagna (+3,4%) ci sono stati aumenti moderati, mentre Francia (-2,3%) e Germania (-2,1%) hanno registrato cali. Nel periodo da gennaio a2024, le immatricolazioni sono aumentate del 3,9%, superando i 6,5 milioni di unità. Un cumulato che riflette performance positive sempre dei quattro mercati su citati, con Spagna (+5,6%), Italia (+5,2%), Germania (+4,3%) e Francia (+2,2%) in modesta crescita. Nel2024, le immatricolazioni disono diminuite del 10,8% a 102.705 unità, con una quota ditotale che è scesa al 12,1%, dal 13,5% dell’anno precedente.