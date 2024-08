LIVE Cobolli-Bergs 4-6 6-3 3-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro non riesce a brekkare nel 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

40-40 Come sempre, con le spalle al murotira fuori tutto il meglio! Inside in che dà il punto della parità. Che lotta! 40-A Dritto difensivo in rete di. 40-40 Per fortuna è largo il dritto inside in del belga. 40-A Il nastro aggiusta la palla al dritto di. 40-40 Sparacchia il dritto dopo il servizio Flavio. 40-30 Risposta vincente. 40-15 Schermaglia a rete risolta da. Altra gran smorzata! 30-15 Ace (7°)! 15-15 Prima vincente! 0-15 Gran cross di dritto di. 3-4 Ace. Bravo ancora a salvarsi il belga. A-40 Prima e dritto. 40-40 Non tiene in campo il rovescio difensivo. Occasione persa. 30-40 Risponde vincente! 30-30 Errore di dritto del belga. 30-15 Bordata inside out di dritto. 15-15 Gran recupero di smorzata del. 15-0 In rete il rovescio in palleggio di