Juve ora tutto su Sancho | serve una mano dallo United

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Torino, 29 agosto 2024 – Botti di fine mercato per Cristiano Giuntoli che ha piazzato Francisco Conceicao, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, ma non ha finito il lavoro. Ci sarà probabilmente un giorno di pausa, c’è massima concentrazione sul sorteggio di Champions, ma già da domani riprenderanno i colloqui per chiudere l’ultimo colpo, entro la mezzanotte. Il nome è Jadon. Si lavora al prestito secco, ma lodeve aiutare Giornata interlocutoria quella di ieri su Jadon. Il giocatore verrebbe alladi corsa, ma il Manchestersi è preso un giorno di tempo per capire se qualche altro club dovesse muoversi con una offerta concreta per il cartellino. Lalo preleverebbe in prestito oneroso ma secco, forse con un diritto di riscatto, senza impegnarsi più di tanto a bilancio e ripensarci a giugno 2025. 8 milioni subito, il resto è in divenire.