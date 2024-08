Fermana colpo in difesa Ecco Francesco Karkalis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Era nell’aria l’arrivo di un centrale difensivo in casae questo puntualmente è arrivato nella giornata. E il nome non è neanche di quelli leggeri perché si tratta d un calciatore con ben 142 presenze tra i professionisti oltre ad una settantina in Serie D., classe 1995, è un nuovo calciatore della. Per lui sarà la quarta esperienza nelle Marche dopo quella in C con la Maceratese e in aggiunta quelle in quarta serie con Fano e Sambenedettese. Pescarese doc ma papà greco, mancino naturale di piede, lungo la fascia sinistra difensiva ha vissuto gran parte della sua carriera. Ma nelle ultime stagioni, soprattutto nell’utlima a Derthona ma già a San Benedetto, è stato impiegato centralmente. Prima come braccetto sinistro nellaa tre ma anche come perno centrale sempre nel medesimo approccio, poi nella linea a quattro come centrale sinistro.