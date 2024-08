Fantastic Four – la Marvel ha finalmente capito come rendere giustizia alla Cosa?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Prima Famiglia dellastaper tornare sul grande schermo, coni Quattro: First Steps, che debutterà nelle sale la prossima estate. Il film in live-action porterà gli amati personaggi dei fumetti nelCinematic Universe e le prime anticipazioni lasciano intendere che l’esecuzione sarà qualdi speciale. Le prime immagini promozionali rilasciate daiStudios, cosìi filmati di prova proiettati al San Diego Comic-Con e al D23 Expo di quest’anno, hanno confermato una spiccata estetica anni ’60, rendendo omaggio al decennio in cui la squadra ha debuttato per la prima volta sulle pagine deiComics. Questi primi scorci, cosìle foto del set trapelate mercoledì scorso, hanno anche rivelato il design del film per Ben Grimm / La(Ebon Moss-Bachrach), il membro della squadra dalle tinte arancioni più amato dai fan.