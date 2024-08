Condannato all’ergastolo Dramma nel cinema il figlio del famoso attore arrestato per omicidio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il caso di Daniel Sancho,dell’Rodolfo, ha catturato l’attenzione internazionale dopo l’orribiledel chirurgo colombiano Edwin Arrieta, avvenuto il 2 agosto 2023 sull’isola di Koh Phangan, in Thailandia. Sancho è accusato di aver ucciso e smembrato Arrieta, un crimine che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla giustizia nel paese asiatico. >> Tifone con venti oltre i 250 km/h: “3 morti accertati, ma ci sono anche feriti e dispersi” L’si è consumato in un contesto di violenza e passione, secondo le ricostruzioni. Sancho e Arrieta si erano conosciuti su Instagram nel 2022 e si erano incontrati di persona un anno dopo, durante una vacanza in Thailandia.