Chiedono 400 euro a invitato e alle nozze non si presenta nessuno | lo sfogo dello sposo su TikTok

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una coppia di Houston, Texas, sostiene di aver speso circa 200mila dollari per le loro, tra torta, vestiti, fotografo,stimento, fiori, location e musica. Per sostenere le spese la coppia ha chiesto 450 dollari (circa 400) a, esi èto al matrimonio. Lo, il 23enne Hassan Ahmed, si è sfogato suin un video pubblicato il 10 agosto che è presto diventato virale. @imhassanrahim Let me know if we’re wrong ? #wedding ? original sound - imhassanrahim Il ragazzo afferma che tutti coloro che lui e la sua fidanzata hannolorohanno “declinato l’invito” e continua aggiungendo che hanno speso dai 100.000 ai 200.000 dollari per la location del loro matrimonio, la torta, il vestito della sua fidanzata, un DJ e un fotografo.