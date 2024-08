The Crow – Il Corvo la recensione | Non può piovere per sempre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il film: The– Il, 2024. Diretto da: Rupert Sanders. Genere: Azione, horror, noir. Cast: Bill Skarsgård, FKA twigs, Danny Huston. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Eric Draven, assassinato brutalmente insieme alla sua ragazza, torna dall’inferno per vendicarla e vendicarsi. A chi è consigliato? A chi ama le storie a tinte dark, le storie romantiche, l’azione e una certa dose di violenza. A chi ha visto e amato Il, il film del 1994, forse non lo consiglieremmo: rischierebbe di restare deluso.