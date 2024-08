Rischio salmonella nelle uova | richiamati lotti da diversi supermercati in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il Ministero della Salute ha emesso un avviso urgente riguardante il ritiro di numerosidida allevamento distribuiti nei principalini. Ilè di nuovo realtà anche in. La causa della decisione di ritiraredaini è ildi contaminazione da, un batterio che può provocare gravi infezioni alimentari, soprattutto nei soggetti più vulnerabili come bambini, anziani e persone con sistema immunitario indebolito. Cosa è la? Laè un batterio appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae. Esistono vari sierotipi, ma i più pericolosi per l’uomo sonoEnteritidis eTyphimurium. Questi batteri possono contaminarealimenti, inclusi carne, latte e derivati, e soprattutto