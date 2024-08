Politiche sociali Caserta il lupo perde il pelo ma non il vizio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024). Al ritorno dalle ferie, con il Comune diancora nel pieno della riorganizzazione a seguito dell’azzeramento della giunta, troviamo l’amara sorpresa di una Determina (n.752 del 18 Luglio 2024 ma pubblicata dal 23 Agosto 2024!!) con la quale si affidano i Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili dell’Ambito C1 al Consorzio Socrate per il Periodo dal 22 luglio al 31 Agosto, quindi in maniera incomprensibilmente retroattiva. Come se non bastasse, con tante Cooperative accreditate, il Comune sceglie di nuovo il Consorzio Socrate, ossia il Consorzio cui il Tar Campania aveva revocato l’Affido dell’Assistenza Anziani (sentenza 6147/2022 R.G.. 2003/2022), e ci aggiunge come premio anche l’assistenza Disabili.