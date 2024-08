LIVE Cobolli-Duckworth 6-1 4-6 5-4 US Open 2024 in DIRETTA | l’australiano serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Il primolo annulla con un ACE. 0-40 TRE SET POINT. Scappa via il dritto inside in dell’avversario. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Spettacolare il recupero di rovescio vincente di Flavio sul drop dell’avversario. 5-4 Game. Non passa la risposta di rovescio del, che dopo il cambio di campo servirà pernel set. 40-15 Decolla il dritto lungolinea di. 30-15 Altra ottima prima del romano. 15-15 Servizio vincente dell’azzurro. 0-15 Sulla riga il rovescio incrociato dell’oceanico. 4-4 CONTROBREAK! Colpisce male il dritto in uscita dal servizio. Flavio riapre il set! 40-AD Palla del controbreak. Ottimo il dritto inside out del romano, che si carica. 40-40 Risposta corta di Flavio, che si lascia travolgere dall’attacco dell’avversario.