Israele lancia una vasta operazione in Cisgiordania

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'esercito israeliano hato unainnell'area di Tulkarem, dove si trova una rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Almeno dieci palestinesi sono morti nella notte, secondo la Mezzaluna Rossa, mentre il ministero della Sanità palestinese ha riferito di almeno 11 morti nell': sei a Jenin e cinque a Tubas. Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell'esercito israeliano, ha dichiarato che “grandi forze” sono entrate nella città di Jenin, così come a Tulkarem e nel campo profughi di al Faraa, tutti nel nord della. Ha aggiunto che sono nove i morti palestinesi e che sono tutti miliziani, tra cui i tre uccisi in un attacco aereo a Tulkarem e altri quattro in un attacco aereo ad al Faraa, a sud di Tubas.