Incendio nella pineta vicino al Sacrario di Redipuglia | la situazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo circa sei ore di intenso lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare unscoppiato intorno alle 15aldi. Anche se il rogo è stato tecnicamente spento, l’area richiede ancora un’accurata bonifica. Le squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale Regionale e dell’Aib della protezione civile rimarranno sul posto per tutta la notte per monitorare l’area colpita e garantire la sicurezza delle abitazioni vicine, alcune delle quali sono state lambite dalle fiamme durante il pomeriggio.Leggi anche: Palermo, maltempo esagerato: scariche di fulmini, forti raffiche di vento e allagamenti Per precauzione, alcune persone sono state evacuate dalle loro case, inclusi gli abitanti di un’abitazione situata in mezzo al bosco.