Festival del Cinema di Venezia 2024 | i favoriti alla vigilia e la Madrina

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildeldisi preannuncia come uno degli eventitografici più attesi dell’anno. Il Lido diè pronto ad accogliere registi, attori e cineasti di fama mondiale, ma anche nuovi talenti emergenti. Giuntasua 81ª edizione, la Mostra del, uno deipiù antichi e prestigiosi al mondo, sarà ancora una volta il palcoscenico per presentare anteprime internazionali e celebrare il meglio dellatografia contemporanea.: i titoli più attesi (Credits: ANSA, al centro) – VelvetMag, iQuest’anno, il concorso principale vede in gara film di registi affermati, ma anche di nuovi autori che promettono di stupire la critica e il pubblico. Tra i nomi più attesi, spicca il regista Todd Phillips con l’attesissimo Joker – Folie à Deux, presentato in concorso.