Diarrea nel neonato | le cause e i sintomi per capire quando rivolgersi a un medico

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra le principali preoccupazioni che animano i genitori, specialmente quelli di bambini piccoli, c’è quella di analizzare una condizione che interessa il proprio figlio eè il caso di contattare il pediatra (o recarsi addirittura al pronto soccorso) enon serve ed è sufficiente restare a casa. Questo vale a maggior ragione per condizioni e disturbi che negli adulti vengono considerati lievi, innocui o transitori ma che nei più piccoli potrebbero rappresentare un problema serio o il segno di qualche problema più grave. Un esempio è quello dellanel, di cui è importante parlare capendo come gestirla e quali sono i segni che costituiscono un campanello di allarme. Cos’è la? L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù definisce lacome l’emissione di feci liquide o semiliquide in maniera frequente.