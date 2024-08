Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 28 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 28Steffy e Liam hanno un confronto nel quale lei lo rassicura, ammettendo di aver voluto il ritorno di Thomas come capo creativo per la sua bravura e perché certa che sia realmente cambiato, altrimenti non avrebbe messo in pericolo tutti solo per aiutarlo in quanto suo fratello. Rimasti soli alla Forrester, Thomas e Hope hanno un lungo confronto sul loro rapporto e ammettono di essere felici per il ritrovato equilibrio, peccato che le fantasie della Logan non vogliano lasciarla in pace neppure in un momento del genere.