Alta tensione tra Giappone e Cina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un aereo da sorveglianza militare cinese, ha "violato" lo spazio aereose, causando la reazione del, che ha schierato i suoi caccia per intercettare l'aereo spia, come annunciato lunedì dal governose. Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesase, un aereo militare cinese adibito alla raccolta di informazioni è entrato nello spazio aereose nelle acque territoriali al largo delle isole Danjo, a sud-ovest della principale isola meridionale del, Kyushu, tra le 11:29 e le 11:31 di lunedì. Diversi mediasi, inclusa l'emittente pubblica NHK, sostengono che questo episodio rappresenti la prima violazione dello spazio aereose da parte di un aereo militare cinese. Ci sono varie ipotesi sul motivo per cui un aereo da sorveglianza potrebbe aver attraversato lo spazio aereose.