La storia del Gattopardo nella DDR libro della docente universitaria con laurea a Bari Bernardina Rago

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Feltrinelli: Laappassionantediffusione deldi Tomasi di LampedusaGermaniaDDR, che da romanzo considerato eretico dalla sinistra ortodossa diventò simbolo del nuovo corso socialista. È il 1960: le due Germanie sono già da tempo divise e il regime socialistaDDR, per cui l’Occidente rappresenta un’enorme minaccia, si appresta a costruire il Muro di Berlino. In questo clima di rigidità politica e culturale, in cui ogni azione, scelta e comportamento viene analizzato per verificarne la coerenza con l’ortodossia socialista, unarriva come un alieno e varca la cortina di ferro che sta per calare definitivamente sulla DDR.