La lezione di Eriksson Addio all’allenatore gentiluomo | Non dispiacetevi ma sorridete

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) I suoi occhi chiari hanno visto tutti i colori del cielo: dal grigio livido di Torsby, dov’era nato nel ’48 in Svezia, all’arancione dei tramonti di Lisbona e Roma, al blu profondo delle notti di Firenze e Genova. Ora che per lui la luce si è spenta – l’annuncio della sua morte per un tumore al pancreas è arrivato ieri all’ora di pranzo – abbiamo capito fino in fondo le parole che ci aveva regalato per presentare un docufilm su di lui per Prime: "Ho avuto una bella vita, sì. Forse troppo bella, è triste ma è anche bellissimo. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo, La vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà: sì, era un brav’uomo, ma non tutti lo diranno. Spero mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non