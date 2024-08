I disegni sui capelli di Christina Aguilera dettano il nuovo trend dell’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) Da quando si trova in Giappone per il Summer Sonic Osakasta sorprendendo i fan nipponici non solo con la sua voce e le sue esibizioni ma anche con i suoi beauty look appositamente studiati per abbracciare ie le tradizioni asiatiche. Tant’è che la sua chioma sembra essersi trasformata in una vera e propria tela conispirati alla mitologia, alle fenici e ai draghi. Per vederli bene, basta andare sul profilo Instagram della cantante di Genie in a Bottle o di quello del suo hairstylist Igor Rosales, che hanno documentato tutti i beauty look d’ispirazione nipponica con diversi post.