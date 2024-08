Dagli stivali cuissard ai mocassini platform dalle neo ballerine alle décolletée ultra femminili

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 agosto 2024) La fine dell’estate porta con sé un grande desiderio di novità quando si parla di programmare gli acquisti moda della stagione successiva. E questo vale soprattutto per gli accessori. A cominciareit shoes autunno 2024. Ovvero da quelle scarpe griffate che qualche mese fa abbiamo avvistato sulle passerelle più prestigiose e che da allora sono rimasti impressi nella nostra memoria. Ora che queste scarpe della nuova stagione sono finalmente arrivate in boutique, è tempo di scegliere i modelli preferiti, quelli che ci accompagneranno nei mesi autunnali e che renderanno unico ogni outfit. Se orientarsi tra le tante proposte non è semplice, ecco un piccolo report per mettere a fuoco le tendenze da tenere d’occhio.