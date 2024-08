Bonus libri scuola | come richiederlo e ottenere fino a 200 euro per studente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) I genitori italiani sono alle prese in questo periodo con la stangata settembrina deiscolastici. Lasta per ricominciare e,ogni anno, parte la caccia aidi testo di ogni ordine e grado per affrontare l’anno scolastico. La spesa cresce di anno in anno, insieme alle lamentele delle famiglie. L’Osservatorio nazionale Federconsumatori stima che quest’anno ognispenderà intorno ai 591,44. Esistono, però, degli aiuti per le famiglie a sostenere questi ingenti costi. Diverse regioni hanno infatti introdottoe contributi, vediamo dunque tutti gli aiuti a disposizione.spiega Valentina Menassi su Il Giornale, le regioni italiane che hanno messo a disposizione misure specifiche per fra fronte al carosono diverse.