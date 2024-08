Bonus anziani | disponibili oltre 800 euro mensili per chi ha queste caratteristiche

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Unda 850è stato introdotto dal Governo per l’assistenza aglinon autosufficienti: i requisiti e tutti i dettagli sulla misura. Fra le misure che il Governo Meloni ha messo in campo a sostegno dei cittadini rientrano anche quelle destinate agli. A marzo, difatti, l’esecutivo ha approvato il decreto attuativo della Legge Delega per la riforma dell’assistenza agliche prevede delle politiche in favore dei soggetti over 80, comprese le persone non autosufficienti., unper l’assistenza alle persone non autosufficienti (Cityrumors.it)Fra le misure anche unda 850al mese che verrà erogato dall’Inps in via sperimentale durante il biennio 2025/2026. Per accedere al sostegno, che potrà essere utilizzato per acquistare determinati beni e servizi, sarà necessario essere in possesso di specifici requisiti.