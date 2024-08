Reggiana-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono proseguire il trend positivo, mentre i lombardi sono chiamati al riscatto dopo l’ultimo passo falso.si giocherà martedì 27 agosto 2024 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il pareggio casalingo all’esordio contro il Mantova, i granata si sono ripresi alla grande andando a vincere sul campo della Sampdoria. Adesso la squadra di Viali ha la possibilità di bissare l’ultimo successo per aprire scenari interessanti Discorso opposto per i lombardi che, dopo aver battuto il Palermo, sono scivolati davanti al proprio pubblico contro il Cittadella. La squadra di Maran è chiamata a riscattarsi per non complicare una stagione che la vede come una delle favorite alla promozione.