Lucio Lonardo ci scherza su | Cena in bianco temptation dinner e Mamozio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La Città oggi si è finalmente alzata sazia: non di cultura, né perché abbia risolto definitivamente i problemi che da tempo l’attanagliano, crisi idrica, inaugurazione fasulle, sporcizia e di conseguenza ratti, ZTL a pagamento nonostante stia per cominciare il periodo più brutto dalla sua fondazione perchè, ancor prima dell’apertura dei cantieri, la gestione del traffico veicolare appare già caotica e schizoide. Comunque 500 coperti di questi tempi non si buttano, quindi il format dellaBianca sarà comunque riproposto nonostante il tentativo disperato di farlo passare per evento culturale con improbabili raffronti con eventi di grande tradizione nazionale e internazionale: ma mettendo il cibo in piazza questo pericolo non c’è più perché è definitivamente sancito che trattasi di sagra. Magari da paesone, come ama definirci il Sindaco.