Incidente all’incrocio in provincia di Latina | arriva l’eliambulanza Grave un centauro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024)di Via Pietra Erta Ieri mattina, intorno alle ore 08:00, si è verificato unstradale a Formia, nei pressi dell’incrocio di via Pietra Erta. Un uomo alla guida di uno scooter è stato coinvolto in uno scontro violento con un’autovettura. La Scena dell’I passanti, che hanno attraversato la zona poco dopo l’impatto, hanno descritto una scena di grande tensione e preoccupazione. Sul luogo dell’erano visibili lo scooter incidentato, un paio di ciabatte e un casco abbandonati sull’asfalto, segni evidenti della violenza dell’impatto. Intervento dei Soccorsi I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto, seguiti dai Carabinieri per i rilievi del caso.