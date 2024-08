Febbre del Nilo occidentale come si manifesta e si affronta l’infezione da West Nile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024) Parma, Genova, Rovigo, la Calabria. Si susseguono le segnalazioni di casi di infezione daVirus, responsabile delladel. E purtroppo, si debbono registrare anche alcuni decessi. Non si tratta, va detto, di una novità di quest’estate. Nel 2022, nell’Ue sono stati segnalati 1.133 casi umani e 92 decessi di infezione da virus del. In Italia, sempre nel 2022, sono stati registrati 723 casi di infezione e 51 decessi. Ma a preoccupare è il trend. I numeri ci dicono che i casi di infezione daVirus (il nome del virus nasce dalla zona in cui è stato isolato per la prima volta, cioè dal distretto diin Uganda) sono in crescita nel nostro Paese. Le caratteristiche del virus La malattia ha un’incubazione media variabile da cinque giorni a due settimane ed è legata ad un virus della famiglia dei flavivirus.