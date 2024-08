Coppa Davis 2024 a Bologna | date programma e biglietti Anche Sinner tra i convocati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto- Latorna in Emilia-Romagna: dal 10 al 15 settembre il girone di qualificazione con l'Italia si svolgerà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno (culminato con lo straordinario trionfo italiano a novembre), una fase del prestigioso torneo del tennis ritorna a. Tra idi capitan Volandri, figurano Jannik, Musetti, Darderi e il doppio Vavassori-Bolelli per la competizione,se la squadra definitiva potrebbe non essere questa (lo scorso anno lo stesso numero uno al mondo rinunciò alla tappa a). Il trofeo esposto al pubblico Come antipasto alle gare, il trofeo sarà esposto al pubblico nella sede della Regione adal 28 al 30 agosto, per poi spostarsi dal 2 settembre in Comune a Palazzo D'Accursio.