Amici scoppia il caos | Tradisce Maria e va in Rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) News tv. “”, una delle insegnanti più popolari del talent show ha deciso di lasciare Canale 5 per approdare in Rai, scatenando sorpresa e preoccupazione tra i fan. La notizia, arrivata a ridosso dell’inizio della nuova stagione del programma, ha sorpreso tutti, lasciando molti spettatori increduli. Questa mossa inaspettata segna un cambiamento significativo per uno dei volti più noti dello show, proprio a ridosso del debutto della 24ª edizione.