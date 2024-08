Strategie acchiappaturisti Una risorsa da sfruttare | ecco l’identikit dei visitatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) di Marco Corsi Una nuova guida turistica della città e un ampliamento consistente dell’offerta ricettiva in città. Anche perché a , ed è un fatto abbastanza insolito, non ci sono alberghi. Il turismo rappresenta una delle scommesse su cui investirà, nei prossimi cinque anni, l’amministrazione Vadi. Un territorio che ha potenzialità importanti, ma che non è ancora riuscito a decollare. Manca infatti una struttura ricettiva che possa accogliere i viaggiatori, nonostante sia presente una rete strutturata ed efficace di Airbmb. Si lavorerà quindi per potenziare l’offerta. Nei mesi scorsi l’ufficio informazione accoglienza turistica della Pro Loco ha diramato una serie di dati sui flussi nel 2023. Riguardo alla presenza, il monitoraggio indica un 42% di italiani, un 10% di francesi, un 8% di olandesi, tedeschi e americani. Seguono britannici e belgi.