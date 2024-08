L’arrampicata che passione Da giovedì parte il ’Climbing festival’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Al viaper quattro giorni la decima edizione del Frasassi Climbing Festival, evento internazionale dedicato ale alle attività outdoor al paro naturale regionale Gola della Rossa. Il focus èsportiva con varie attività previste per tutti i livelli tra cui lo Street boulder contest, all’interno del borgo di Serra San Quirico, la Frasassi Challenge, maratona di arrampicata a premi su 8 falesie scelte del Parco, e il Fcf Lab, dedicato a tutti coloro che vogliano acquisire maggiori competenze e sicurezza in arrampicata. Previsti workshop di calisthenics, slackline, yoga e acroyoga e, in collaborazione con le Guide del Parco e il Cai di Jesi, verranno realizzati trekking, escursioni in mountain bike e visite speleologiche per scoprire il territorio della Gola della Rossa e di Frasassi. Tra le novità l’esperienza biodiversa, organizzata con 3Bee.