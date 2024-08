Lago di Porta troppi rischi Duro ’j’accuse’ di Giannelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024)di, semaforo rosso del Wwf. Dopo il parere positivo della Regione sul progetto per la messa in sicurezza del, realizzato dal Genio Civile, il Wwf interviene a gamba tesa. "Contro un progetto che sperpera soldi pubblici in opere inutili e costose intorno all’ex–, dice Gianluca, presidente della sezione massese dell’associazione ambientalista –. Quattro milioni di euro per fare un po’ di maquillage con la scusa di mettere in sicurezza le popolazioni e prevenire le alluvioni – incalza il presidente–. Tanti paroloni ma poca intelligenza e, soprattutto, poca conoscenza del territorio. Come si fa a non capire che il problema della sicurezza idraulica del territorio circostante l’area protetta non risiede negli argini, ma nell’acquisizione immediata dei terreni?".