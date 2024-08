Il fatto di conoscere intimamente Tim l’uomo ha creato una complicità unica con Burton il regista

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 25 agosto 2024) Monica Bellucci si unisce al cast del sequel di Beetlejuice: un ruolo da sogno con TimL’attesissimo sequel dell’iconico film del 1988 Beetlejuice è all’orizzonte, con Timancora una volta al timone. Ad unirsi al cast stellare, che include Jenna Ortega e Winona Ryder, non c’è altri che Monica Bellucci. L’attrice italiana di 59 anni, nota per il suo fascino senza tempo, ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per il lavoro conin un’intervista con Madame Figaro. “Un giorno, Tim mi ha detto, ‘Ho un ruolo chiave in questo film, e Voglio che tu lo interpreti.’ Non ho nemmeno chiesto chi fosse il personaggio: ho sempre ammirato i suoi film e i mondi da sogno che crea”, ha rivelato Bellucci. “Ero emozionata di accettare il ruolo di Delores e gli ho dato completa libertà creativa.