Degli Slipknot Sid Wilson | ricoverato in ospedale per ustioni su tutto il corpo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 25 agosto 2024) Il DJSidindopo gravi: i dettagli scioccanti Un incendio boschivo di routine si è trasformato in un incubo per Sid, il DJ dell’iconica band mascherata, lasciandogli gravisuile richiedendo il ricovero instesso ha condiviso la straziante esperienza attraverso una serie di video pubblicati sui social media, documentando persino il tempo trascorso in sala operatoria. L’incidente è stato ulteriormente descritto dalla moglie Kelly Osbourne, che è anche intervenuta su Instagram per aggiornare i fan. Nonostante la gravità delle sue ferite,è rimasto determinato e ottimista, dicendo ai fan in un video registrato da un’ambulanza, “Starò bene. Non mi interessa quanto tempo ci vorrà, ci vediamo in tour”.